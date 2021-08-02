Kaçırıldığı iddia edilen genç kız polise, "Kendi isteğimle gittim" dedi Genç kızı kaçırdığı iddia edilen genç videolu mesaj gönderdi Polis merkezinde ifade veren ve kaçırıldığı iddia edilen 18 yaşındaki İrem K.: “Kaan’a ben kaçmak istediğimi söyledim ve onun ikametine gittim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçırıldığı iddia edilen genç kız polise, "Kendi isteğimle gittim" dedi Genç kızı kaçırdığı iddia edilen genç videolu mesaj gönderdi Polis merkezinde ifade veren ve kaçırıldığı iddia edilen 18 yaşındaki İrem K.: “Kaan’a ben kaçmak istediğimi söyledim ve onun ikametine gittim”

İHA

Kaçırıldığı iddia edilen genç kız polise, "Kendi isteğimle gittim" dedi Genç kızı kaçırdığı iddia edilen genç videolu mesaj gönderdi Polis merkezinde ifade veren ve kaçırıldığı iddia edilen 18 yaşındaki İrem K.: “Kaan’a ben kaçmak istediğimi söyledim ve onun ikametine gittim”

Sakarya'da 18 yaşındaki kızı kaçırdığı ileri sürülen genç, videolu mesaj yoluyla kaçırılma olayı olmadığını, genç kızın kendi isteğiyle yanına geldiğini söyledi. Polis merkezine giderek ifade veren genç kız ise ailesinin yanına gitmek istemediğini belirterek, "Erkek arkadaşıma 'senin yanına gelmek istiyorum, seninle kaçalım evlenelim' dedim. O da bunu kabul etti" dedi.
Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K., 18 yaşındaki kızı İrem K'nın Kaan A. isimli genç tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, genç kızın gidebileceği yerleri incelemek için çalışma başlattı. Meydana gelen olay sonrasında kendilerini haberlerde gören genç kız ve kaçırdığı iddia edilen genç, videolu mesaj yayımlayarak kaçırma olamadığını, kızın ailesi tarafından şiddet gördüğünü ve kendi istekleri doğrultusunda kaçtıklarını iddia etti. Olay sonrası polis merkezine giderek ifade veren 18 yaşındaki İrem K. ise kendi isteğiyle Kaan A.’nın yanına gittiğini ve kimsenin onu zorla götürmediğini belirtti.

"Severek kaçtık"
18 yaşındaki kızı kaçırdığı iddia edilen gencin kendilerini haberlerde görmesi sonrasında yayımladığı videolu mesajda, "Haberlerde gördüğünüz zorla kaçırılma olayları kesinlikle yalandır. Biz kendi isteğimizle kaçtık, İrem’in yaşı ile benim yaşımız zaten tutuyor ve severek kaçtık. Ailesinden şiddet gördüğü için ailesi İrem’i günlerce hatta bayram günlerinde bile odasında kilitli tuttuğu için kız dayanamadı. Çarşıya çıktığı gün de beni aradı ve ben de çarşıdan direkt İrem’i aldım" dedi.

"Evlenelim"
Polis merkezine giderek ifade veren 18 yaşındaki İrem K. ise şöyle konuştu:
"Ben erkek arkadaşım olan Kaan A. ile telefonla konuştum, sonrasında ona, 'senin yanına gelmek istiyorum, seninle kaçalım evlenelim' dedim. O da bunu kabul etti ve bende onun şuan adresini hatırlamadığım ikametine gittim. Babam, beni kardeşimle birlikte çarşıda bıraktı. Biz güzellik salonuna gittik, oradan sonra ben kuzenime kardeşimi emanet ettim ve Kaan A.’nın yanına gittim. Bu durumdan Kaan’ın ailesinin de haberi yoktu. Ben oraya gidince ailem, onların evine gelir ve kavga olur diye Kaan ile ikimiz evden çıkıp dışarıda gezdik. Akşam üstü de Kaan’ın bir tanıdığının evinde kaldık ve polis merkezine gelene kadar da hep dışarıdaydık. Kaan veya bir başkası beni zorla bir yere götürmedi ve gitmem için beni zorlamadı. Kaan’a ben kaçmak istediğimi söyledim ve onun ikametine gittim. Herhangi bir suça maruz kalmadım. Ailemin yanına gitmek istemiyorum, buradan çıkınca yine Kaan’ın yanına gideceğim ve adresimin aileme bildirilmesini istemiyorum. Kaan ile bir yakının evinde kaldığımızda aramızda herhangi bir şekilde cinsel birliktelik olmadı veya beni buna zorlamadı, ben hiçbir şekilde suça maruz kalmadım. Kaan veya yakınları hiç kimse beni orada kalmaya zorlamadı. Ben reşit olunca kendim gittim. Bu olaydan dolayı Kaan A. veya hiç kimseden şikayetçi değilim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepçenin önce lastiklerini kestiler sonra ateşe verdiler Kundaklandığı iddia edilen kepçeden geriye sadece demir yığınları kaldı
YEREL HABERLER Kepçenin önce lastiklerini kestiler sonra ateşe ...
Beton mikseri işte böyle devrildi Vatandaşların aracın devrilmemesi için verdiği mücadele yetersiz kaldı
YEREL HABERLER Beton mikseri işte böyle devrildi Vatandaşların ...
TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu 
YEREL HABERLER TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek ...
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Paket servis aracının çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Paket ...
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu 15 ülkeden 50’ye yakın sporcu birincilik için ter döktü MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları’na Sakarya ev sahipliği yaptı Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu 15 ...
Boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısından kurtuldu, ölüm korkusuyla yaşıyor
YEREL HABERLER Boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısından ...
Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 ...
Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ağır, ...
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı İş yerinden çıkmak için servise binince arkadaşları ve kendisi korkuyu yaşadı Boşanmak üzere olan kocasının silahlı saldırısına uğrayan Sevil Kırmacı: “Ben sesimi duyuramazsam canımdan olacağım”
YEREL HABERLER 3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının ...
Ailesinin haber alamadığı 15 yaşındaki kız çocuğunu kayıp haberini okuyan vatandaş buldu
YEREL HABERLER Ailesinin haber alamadığı 15 yaşındaki kız çocuğunu ...
'Saklı cennet 'Acarlar Longozu’nu besleyen dere siyaha büründü Dereyi gören mahalleli tepki gösterdi, yardım istedi Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın: “Yıllardır bu derede hiçbir şekilde canlı yaşamıyor”
YEREL HABERLER 'Saklı cennet 'Acarlar Longozu’nu besleyen dere ...
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER 60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı
Tamir etmek istediği minibüsünün altına kalan genç, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tamir etmek istediği minibüsünün altına kalan genç, ...