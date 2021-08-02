Hayvanların, sıcaklıklardan en az şekilde etkilenmeleri için seferber oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanların, sıcaklıklardan en az şekilde etkilenmeleri için seferber oldular

İHA

Hayvanların, sıcaklıklardan en az şekilde etkilenmeleri için seferber oldular

Serdivan Belediyesi Sokak Hayvanları Destek Ekipleri sokak hayvanlarının artan sıcaklıklardan en az şekilde etkilenmeleri için seferber oldu.
Belediye ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle ilçe merkezinde ve kırsal alanda yaşayan hayvanlara mama ve su bırakarak destek oldu. İlçe genelinde farklı noktalara yerleştirilen tüm beslenme üniteleri tek tek kontrol edilerek gün boyu su ve mama ile takviye edildi. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, üzerinde yaşadığımız dünyanın tüm canlıların sahip olduğu tek ev olduğu ifade edilerek, yoğun sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına birlikte destek olma çağrısında bulunuldu.
Vatandaşların evlerinin önlerine bırakacakları bir kap suyla sokak hayvanlarına bu sıcak havalarda en büyük iyiliği yapacakları dile getirilirken; yine sokakta yaşayan canlılar için Serdivan Belediyesi ekiplerinin 24 saat sahada oldukları ifade edilerek vatandaşların günün her saati 444 54 50’yi arayarak sokak hayvanlarına yardım için çağrıda bulunabilecekleri belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Soykan, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Soykan, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya ...
Kaçırıldığı iddia edilen genç kız polise, "Kendi isteğimle gittim" dedi Genç kızı kaçırdığı iddia edilen genç videolu mesaj gönderdi Polis merkezinde ifade veren ve kaçırıldığı iddia edilen 18 yaşındaki İrem K.: “Kaan’a ben kaçmak istediğimi söyledim ve onun ikametine gittim”
YEREL HABERLER Kaçırıldığı iddia edilen genç kız polise, "Kendi ...
Kepçenin önce lastiklerini kestiler sonra ateşe verdiler Kundaklandığı iddia edilen kepçeden geriye sadece demir yığınları kaldı
YEREL HABERLER Kepçenin önce lastiklerini kestiler sonra ateşe ...
Beton mikseri işte böyle devrildi Vatandaşların aracın devrilmemesi için verdiği mücadele yetersiz kaldı
YEREL HABERLER Beton mikseri işte böyle devrildi Vatandaşların ...
TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu 
YEREL HABERLER TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek ...
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Paket servis aracının çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Paket ...
Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu 15 ülkeden 50’ye yakın sporcu birincilik için ter döktü MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları’na Sakarya ev sahipliği yaptı Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu 15 ...
Boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısından kurtuldu, ölüm korkusuyla yaşıyor
YEREL HABERLER Boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısından ...
Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 ...
Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ağır, ...
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı İş yerinden çıkmak için servise binince arkadaşları ve kendisi korkuyu yaşadı Boşanmak üzere olan kocasının silahlı saldırısına uğrayan Sevil Kırmacı: “Ben sesimi duyuramazsam canımdan olacağım”
YEREL HABERLER 3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının ...
Ailesinin haber alamadığı 15 yaşındaki kız çocuğunu kayıp haberini okuyan vatandaş buldu
YEREL HABERLER Ailesinin haber alamadığı 15 yaşındaki kız çocuğunu ...
'Saklı cennet 'Acarlar Longozu’nu besleyen dere siyaha büründü Dereyi gören mahalleli tepki gösterdi, yardım istedi Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın: “Yıllardır bu derede hiçbir şekilde canlı yaşamıyor”
YEREL HABERLER 'Saklı cennet 'Acarlar Longozu’nu besleyen dere ...
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER 60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı
Tamir etmek istediği minibüsünün altına kalan genç, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tamir etmek istediği minibüsünün altına kalan genç, ...