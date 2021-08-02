İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Mahalle halkı bölgede sürekli kaza olduğunu söyleyerek yolu trafiğe kapattı Kaymakam sinyalizasyon lambası sözü verdi, gerginlik son buldu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yabancı plakalı lüks otomobilin başka bir otomobille kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza sonrasında mahalle halkı bölgede sürekli kaza olduğunu belirterek yolu trafiğe kapattı.

Kaza, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. idaresindeki yabancı plakalı lüks otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 HC 013 plakalı Renault marka otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında 2’si çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonrasında yaralanan ve durumu ağır olan 1 kişi hastanede hayatını kaybederken 1 kişinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, mahalle halkı bölgede sürekli kaza meydana geldiğini belirterek yolu bir süre trafiğe kapattı. Yaşanan gerginlik, ilçe kaymakamının olay yerine gelerek kavşağa sinyalizasyon lambası koyulmasının sözünün vermesi üzerine son buldu.

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