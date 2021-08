Başkan Yüce: “İl Ormanı yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “SBB Net” ücretsiz internet ağı artık İl Ormanı’nı da kapsıyor. Vatandaşlar doğanın içinde kaydettikleri keyifli anları internete ücretsiz ulaşım sayesinde sevdikleriyle kolayca paylaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce yenileme çalışması başlattığı İl Ormanı Tabiat Parkı’nda çalışmalarda sona geldi. Başlatılan işlemler kapsamında, mesire alanını her alanda baştan sona yeniledi. Park içindeki oyun alanları, piknik alanları, macera parkuru ve bungalov evler hummalı bir çalışma sonunda yepyeni bir kimliğe kavuştu. BELPAŞ tarafından işletilen orman içindeki tüm ulaşım yolları sil baştan yenilendi. 3 kilometrelik alana asfalt döküldü, araç kapasitesi 350 iken 3 kat artarak bine ulaştı.

Bu çalışma kapsamında bir yenilik daha hayata geçti. Büyükşehir’in kent genelindeki sosyal alanlarda vatandaşa sunduğu “SBB Net” ücretsiz internet ağı şimdi de Büyükşehir İl Ormanı’na taşındı. Mesire alanlarının tüm bölümünü kapsayacak şekilde hazırlanan internet ağıyla vatandaşlar doğanın içinde internet sorunu yaşamayacak. Ücretsiz olarak sunulan internet hizmeti sayesinde şehrin en güzel noktalarından birindeki keyifli anılar, vatandaşlar tarafından kolayca sevdikleriyle paylaşılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, baştan sona yenilenen mesire alanında vatandaşı en güzel şekilde ağırlayabilmek için her türlü hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade ederek, “Bilindiği üzere bir süre önce işletmesi BELPAŞ’ımıza geçen mesire alanında gördüğünüz tüm alanları yeniledik. Orman alanı içindeki piknik alanları ve çocuk oyun alanlarını tümüyle elden geçirdik. Ulaşımı sağlayan ulaşım yollarını baştan sona düzenleyip asfaltladık. Son olarak “SBB Net” internet ağını ormanın tüm alanlarını kapsayacak şekilde tahsis ettik. Dört bir yanı cennet olan şehrimizin güzide ormanı, misafirlerimizi ağırlamaya hazır. Vatandaşımızı en iyi ağırlamak için her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yepyeni bir kimliğe kavuşan mesire alanı hayırlı olsun” dedi.

