Karasu esnafından yangın bölgesine yardım eli

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşların, ülkeyi derinden etkileyen orman yangınlarının olduğu bölgeye ulaştırmak için topladıkları yardım kolileri yola çıktı.

Karasu ilçesi Atatürk Bulvarı’nda yangın bölgelerine destek için yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya ilçedeki duyarlı vatandaşların ve esnafların ilgisi yoğun oldu. Toplanan nakdi yardımların yanı sıra halı, su, kuru gıda, un, yağ, eldiven, kıyafet, bot, hayvan mamaları gibi malzemeler ile birlikte çok sayıda yanık kremi, baret ve kürek yer aldı. Toplanan yardımlar, tır ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde AFAD kriz masasına teslim edilecek.

Yangın bölgesine destekte bulunan esnaf Ali Baki, “Bu gibi konularda yardımcı olmamız gerekiyor. Vatandaş olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Orada bir acımız var. O acıyı yürekten hissediyoruz. Gidemesek de buradan elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Acılarını paylaşıyoruz” dedi.

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