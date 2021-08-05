PSB Anatolia Fuarı, ülke ekonomisine yeni ticari fırsatlar sunacak PSB Anatolia Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman: “Uluslararası standartlarda çalışmak zorundayız ki kaliteli bitkimizi, projemizi, malzememizi dünyaya satabilelim”

811 Eylül tarihleri arasında Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar sahilinde gerçekleştirilecek olan PSB Anatolia Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan koordinatör Remzi Adıyaman, “Başarıyla tamamlanan üç yılın ardından Fuar statüsü kazanarak çalışmalarımıza hız kazandırdık” dedi.

811 Eylül tarihleri arasında Sakarya Sapanca/Kırkpınar sahilinde 50 bin metrekare alanda yapılacak olan ve çok sayıda ziyaretçinin katılmasının beklendiği fuar hakkında PSB Anatolia Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, açıklamalarda bulundu. Bu doğrultuda, PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’na yoğun ilgi olduğunu belirten Adıyaman, sektörün en kapsamlı açık hava fuarı konumunda olan PSB Anatolia’nın, Türkiye’den ve yurt dışından gelen sektör mensuplarını buluşturduğunu ifade etti. Adıyaman, 811 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar Sahili’nde gerçekleştirilecek olan PSB Anatolia Fuarı’nın yeni ticari fırsatlar sunacağını aktardı.



PSB Anatolia sektörün tüm bileşenlerini buluşturuyor

Peyzaj ve süs bitkileri sektörünün tüm bileşenlerinin PSB Anatolia Fuarı’nda buluştuğunu belirten Koordinatör Remzi Adıyaman, “PSB Anatolia Fuarı’nın birleştirici bir yönü olmasını istedik ve bunu da başardık. PSB Anatolia Fuarı’nda; iç mekan, dış mekan, kesme çiçek, mevsimlik çiçek üreticilerinin yanı sıra üretim ekipmanları, park ve kent mobilyaları, biyolojik gölet ve havuz, sulama sistemleri, aydınlatma sistemleri, sert zemin ve doğal taş, çocuk oyun grupları, bahçe mobilyaları gibi çok geniş bir üretici profiline ev sahipliği yapıyor. Diğer yandan çok önemsediğimiz peyzaj proje ve uygulama firmaları PSB Anatolia Fuarı’nda yerini aldı” diye konuştu.



Türkiye artık uluslararası pazardaki payını arttırıyor

Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği içinde hareket ettiklerini belirten Adıyaman, “Yurtdışı alım heyetleri konusuna büyük önem veriyoruz. Üreticilerin istekleri de bu yönde. Türkiye artık uluslararası pazardaki payını arttırıyor, dünya pazarında belirlenen standartlarda üretim yapılıyor. Bu üretimin yeni pazarlarda karşılık bulması gerekiyor. PSB Anatolia Fuarı bu konuda önemli bir işlev görecektir. Avrupa’dan, Türk Cumhuriyetleri’nden, Kuzey Irak’tan alım heyetlerini yerli üreticimizle buluşturacağız. PSB Anatolia Fuarı’nda uygun ürün sergileme anları, B2B ve VİP görüşme salonları yeni iş anlaşmaları için fırsat sunuyoruz. Yerli üreticiyi ve yerli ürünlerimizi destekleyerek sektörün ihracat atılımına destek vermeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.



Her yıl yaptığımız yenilikler bizi bu noktaya getirdi

Uluslararası standartlara uygun çalışmalar yürüttüklerini belirten ve PSB Anatolia Fuarı’nın sektörün önemli bir parçası olduğunu söyleyen Adıyaman, “Sektörün içerisinden gelen birisi olarak, Fuarda en iyi hizmeti vermeyi ve en doğru adımları atmaya çalışıyorum. Her yıl yaptığımız yenilikler bizi bu noktaya getirdi. 50 bin metrekarelik açık alanda katılımcı ve ziyaretçilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz. Avrupa’da açık hava fuarlarının en iyi örnekleri var, hedefimiz aynı standartları sağlamak ve ülkemize gelen yabancı iş insanlarının sayısını artırmak. Uluslararası standartlarda çalışmak zorundayız ki kaliteli bitkimizi, projemizi, malzememizi dünyaya satabilelim. Sektör olarak bu konuda önemli adımlar atıldı fakat daha fazlası gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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