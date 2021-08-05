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Gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada yeni detaylar Konuya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İHA

Gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada yeni detaylar Konuya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan gece kulübünün önünde iki grup arasında gerçekleşen ve 2 kişinin yaralanmasıyla neticelenen silahlı çatışma olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Adapazarı ilçesi Pabuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünün önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarla bir birlerine ateş etmeye başladı. Meydana gelen silahlı çatışmada isimleri öğrenilemeyen iki kişiden biri bıçakla diğeri ise silahla vurularak yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken polis ekiplerde kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde Z.K., H.Ç., K.D. ve M.U.A isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Adapazarı Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada alınan ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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