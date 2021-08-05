Sapanca´da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde evde sahte içki üreten 2 kişi gözaltına alındı, burada ele geçen etil alkol ve sahte içkilere el konuldu.

Sapanca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde sahte içki üretildiğini belirleyerek baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 85 litre etil alkol, 1,5 litrelik pet şişelerde 35 adet sahte rakı, yarım litrelik şişelerde 14 adet sahte votka, anason ve bira mayası ele geçirildi. Polis, İ.N. ve M.S.´yi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-08-05 17:04:11



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