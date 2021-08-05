Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor 

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, bahçede fındık toplayan Veysel Akgedik (15) kayboldu. AFAD ve aramakurtarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi´ndeki bahçede fındık toplayan Veysel Gedik, ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve aramakurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçede çalışanlarla yaptıkları görüşmelerin ardından çevresinde bulunan ormanlık alanda köpeklerle arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Mesut ÇATAK

2021-08-05 17:34:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.