Sakarya'da Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timi göreve başladı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK18) Özel Timi adı verilen su altı ve su üstü arama kurtarma timi görevlerine başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı olarak özellikle boğulma ve kayıp vakaları olmak üzere su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak olan DEGAK18 Özel Timi, Karasu ilçesinde görev yapmaya başladı. Sahil Güvenlik SAGET31 Bot Komutan Vekili Umurcan Yılmaz ve DEGAK18 Komutan Vekili Halil Atalay, Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı’yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. DEGAK18 Özel Timi’nin 2 Ağustos 2021 tarihi itibariyle SAGET31 Komutanlığı bünyesinde kurulan, kıyı şeridindeki sığ sularda meydana gelebilecek deniz kazaları ve boğulma olayları başta olmak üzere, su altı ve su üstü arama kurtarma görevinde 6 kişilik ekibin yer alacağı öğrenildi.

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