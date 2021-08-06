Sakarya’da 10 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri kaçakçılara geçit vermedi

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Temmuz ayı içerisinde kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 10 bin 600 adet dolu makaron, 231 adet makaron, 400 paket sigara, 50 paket bandrolsüz sigara, 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen 8 operasyonel faaliyette 10 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken; operasyonlarda ise 10 bin 600 adet dolu makaron, 231 adet makaron, 400 paket sigara, 50 paket bandrolsüz sigara, 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 3 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

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