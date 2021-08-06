Bu sene yaylada mevlit okutulacak

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Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Acella Yaylası’nda bugün başlayan ve 8 Ağustos'ta sona erecek etkinliklerin konser ile eğlence kısmı iptal edildi. Yaylada, ülke genelindeki orman yangınlarında hayatlarını kaybeden vatandaşlar için mevlit okunacak.

Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden biri olan Acelle Yayla Şenlikleri’nin bu yıl 32’incisi düzenleniyor. Geçen yıl pandemi kısıtlamaları sebebiyle yapılamayan şenlikler 68 Ağustos tarihleri arasında pandemi kurallarına göre yapılacak. Ayrıca şenliklerin konser ve eğlence kısmı, ülkeyi derinden etkileyen orman yangınları sebebiyle iptal edildi. Şenliklerde bu yıl Kuranı kerim tilaveti ve yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, "Ülkedeki yangınlar ve şehitlerimiz nedeniyle büyük acı içindeyiz. Bu şartlarda şenlik olarak yapılması uygun görülmedi. Bu sebepten ilgili dernekte eğlence kısımlarını programdan kaldırdı. Bunun yerine şehitlerimiz için mevlit okutulacak. Ormana girişler ve ateş yakmak kesinlikle yasak. jandarma bu konuda önlem alacak. Vatandaşlar etkinlik için ayrılan alanda olacak" dedi.

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