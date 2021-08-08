Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Sevil K.’nin boşanmak üzere olduğu eşinin silahlı saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adapazarı ilçesinde yaşayan ve 12 yıldır tanıdığı İ.K. ile 3 ay önce evlenen 43 yaşındaki Sevil K., evliliğinin ilk günlerinden itibaren yaşanan tartışmalar sebebiyle boşanmak istediğini söyledi. Duruma sinirlenen İ.K., hem Sevil K.’yi hem de ailesini öldürmekle tehdit edince Sevil K., olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi oldu. 2 aylık hamile olduğunu ve yaşanan bu olaylar sebebiyle çocuğunu kaybettiğini belirten Sevil K., 26 Temmuz Pazartesi günü çalıştığı işyerinden servis aracıyla giderken silahlı saldırıya uğradı. Şirket aracı içindeyken ayrılmak istediği eşi İ.K.’nin saldırısına uğrayan kadın ve iş arkadaşları ve çalıştığı firmanın yakınlarında bulunan jandarma karakoluna gittiğini belirtti. Sevil K., yaklaşık 1 ay önce de kardeşinin İ.K.’nin yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğradığını iddia etti. Bu saldırıda ise fail olarak gözaltına alınan İ.K.’nin serbest kaldığını belirten Sevil K., sesini yetkililere duyurmak istediğini, duyuramadığı takdirde ise canından olacağını dile getirmişti.



Saldırı anı kamerada

Sevil K.’nin çalıştığı işyerinin önünde, boşanmak üzere olduğu eşinin silahlı saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; İ.K.’nin hafif ticari araç ile bölgeye geldiği ve elindeki silah ile Sevil K.’nin içerisinde bulunduğu araca ateş açarak daha sonrasında ise uzaklaştığı görüldü.

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