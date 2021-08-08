Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak hayvanlarına mama olarak döndü

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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kaybolan köpek için konulan para ödülü, sokak hayvanlarına mama alınarak değerlendirildi.

Kocaali ilçesinde yaşayan Tahir Çağırıcı’ya ait ‘Paşa’ isimli köpek kayboldu. Yaklaşık 4 gündür köpeğini bulabilmek için çaba harcayan Çağırıcı, köpeğini bulana para ödülü vereceğini de sosyal medya üzerinden duyurdu. Köpeği bitkin bir şekilde sokakta bulan Yeliz Karaoğlan isimli vatandaş, hayvanı bir süre besledi. Bir tanıdığı vasıtası ile köpeğin, Tahir Çağırıcı’ya ait olduğunu öğrenen Karaoğlan, köpeği sahibine teslim etti. Köpeğinin bulunması üzerine yaşadığı mutluluğu aktaran Çağırıcı, para ödülünü teslim etti. Köpeği bulan Yeliz Karaoğlan ise, para ödülünü sokak hayvanlarına mama alınabilmesi için Pet Shop’a teslim ettiğini aktardı.

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