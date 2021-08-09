Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki

DHA

Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki


Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)ADAPAZARI´nda tarihi Orhan Camii´nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvan, mermer ile kaplanmaya çalışıldı. Halkın tepki göstermesi üzerine mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi. 
Adapazarı şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Tarihi 1300´lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camii´nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor. Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi üzerine, mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi. 
 DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI
2021-08-09 08:45:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğünde havaya ateş açan 5 maganda gözaltına alındı
YEREL HABERLER Düğünde havaya ateş açan 5 maganda gözaltına alındı
Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak hayvanlarına mama olarak döndü
YEREL HABERLER Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak ...
Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada
Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran yardım Şehit babası Yaşar Keleş: “Ben bu ülkeye aslan gibi oğlumu şehit vermişim. Bir inek ne ki?”
YEREL HABERLER Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran ...
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Etkisini gösteren sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi Pansiyonun çatısı uçtu, dükkanlar suyla doldu
YEREL HABERLER Etkisini gösteren sağanak yağış ve rüzgar hayatı ...
Vahşice öldürülen karı koca cinayetinde kafalar ortada yok Polis, kafaları bulmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor
YEREL HABERLER Vahşice öldürülen karı koca cinayetinde kafalar ...