Duble yolda kilometrelerce tehlikeli yolculuk araç kamerasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duble yolda kilometrelerce tehlikeli yolculuk araç kamerasında

İHA

Duble yolda kilometrelerce tehlikeli yolculuk araç kamerasında

Sakarya D650 Karayolu’nda bagaj kapağı açık olan hafif ticari araçtaki tehlikeli yolculuk araç kamerasına yansıdı.
Olay, D650 Geyve Adapazarı Karayolu’nda meydana geldi. Bir kişi, hafif ticari aracın bagaj kapağını açarak arkasında yolcuk etti. Bagaj kapağı açık olarak kilometrelerce yolculuk yapan kişi, yürekleri ağza getirdi. Duble yolda meydana gelen olay, aynı istikamette giden bir aracın kamerasına yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın bagaj kapısının açık olması ve bagajda oturan kişinin yolculuğuna devam etmesi görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki
YEREL HABERLER Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki
Düğünde havaya ateş açan 5 maganda gözaltına alındı
YEREL HABERLER Düğünde havaya ateş açan 5 maganda gözaltına alındı
Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak hayvanlarına mama olarak döndü
YEREL HABERLER Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak ...
Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada
Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran yardım Şehit babası Yaşar Keleş: “Ben bu ülkeye aslan gibi oğlumu şehit vermişim. Bir inek ne ki?”
YEREL HABERLER Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran ...
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Etkisini gösteren sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi Pansiyonun çatısı uçtu, dükkanlar suyla doldu
YEREL HABERLER Etkisini gösteren sağanak yağış ve rüzgar hayatı ...
Vahşice öldürülen karı koca cinayetinde kafalar ortada yok Polis, kafaları bulmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor
YEREL HABERLER Vahşice öldürülen karı koca cinayetinde kafalar ...