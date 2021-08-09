Duble yolda kilometrelerce tehlikeli yolculuk araç kamerasında

Sakarya D650 Karayolu’nda bagaj kapağı açık olan hafif ticari araçtaki tehlikeli yolculuk araç kamerasına yansıdı.
Olay, D650 Geyve Adapazarı Karayolu’nda meydana geldi. Bir kişi, hafif ticari aracın bagaj kapağını açarak arkasında yolcuk etti. Bagaj kapağı açık olarak kilometrelerce yolculuk yapan kişi, yürekleri ağza getirdi. Duble yolda meydana gelen olay, aynı istikamette giden bir aracın kamerasına yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın bagaj kapısının açık olması ve bagajda oturan kişinin yolculuğuna devam etmesi görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.