Kazada emniyet kemeri sayesinde kurtuldu, annesini son yolculuğuna uğurladı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)BALIKESİR'deki otobüs kazasında yaşamını yitiren Şennur Tokur (49), Adapazarı'nda toprağa verildi. Kazayı, taktığı emniyet kemeri sayesinde hafif yaralanarak atlatan Sudenur Sarıca, annesi Şennur Tokur'u son yolculuğuna uğurladı.
Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında Şennur Tokur yaşamını yitirirken, yanındaki koltukta oturan ve emniyet kemerini takan kızı Sudenur Sarıca ise hafif yaralandı. Şennur Tokur'un cenazesi, Sakarya´nın Adapazarı ilçesi Süleymanbey Mahallesi'ne getirildi. Sudenur Sarıca ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Bugün, Süleymanbey Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılınırken, Sudenur Sarıca ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şennur Tokur'un cenazesi, Adapazarı Süleymanbey Köyiçi Mezarlığı´nda toprağa verildi. Kazada hafif yaralanan Sudenur Sarıca yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Mesut ÇATAK
2021-08-09 15:33:31
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