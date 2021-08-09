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Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada İki dakikalığına dükkandan ayrıldı, geri geldiğinde terliklerin çalındığını fark etti Dükkan sahibi Serap Borozan: “Terlikleri çalmış olması çok zoruma gitti, isteseydi verirdim”

İHA

Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada İki dakikalığına dükkandan ayrıldı, geri geldiğinde terliklerin çalındığını fark etti Dükkan sahibi Serap Borozan: “Terlikleri çalmış olması çok zoruma gitti, isteseydi verirdim”

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir ayakkabı mağazasında yaşanan hırsızlık olayı, görenleri hayrete düşürdü. Mağazasına gelerek üç terliğinin çalındığını fark ettiğini belirten işletme sahibi, terlikleri alarak olay yerinden ayrılan şahsın rahatlığını görünce gözlerine inanamadı.
Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerine bulunan bir ayakkabı mağazasında yaşandı. İddialara göre, mağaza işletmecisi Serap Borozan, kısa süreliğine dükkanından ayrıldı. Döndüğünde terlik standında üç terliğinin eksildiğini fark etti. Yan dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Serap Borozan, görüntülerde bir kişinin dükkanı kontrol ettikten sonra üç terliği alıp ayrıldığını fark etti. Borozan, görüntülerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu. Yaşanan hırsızlık olayı görenleri hayrete düşürdü.

"Çalmış olması çok zoruma gitti"
“Dükkandan iki dakikalığına ayrıldım. Geri geldiğimde terliklerin çalındığını fark ettim” diyen Serap Borozan, “Daha sonra yan dükkanda kamera kayıtlarına baktık. Burada şahıs kendi numaralarını ayarlıyor. Geri dönüşte üç terliği alıp gidiyor. Bunun üzerine karakola gittim. Şikayette bulundum. Çalmış olması çok zoruma gitti. İsteseydi emin ol ki verirdim. İnşallah, bir tanıdığı görür, bu rezilliği yaşar diyorum” dedi.

Hırsızlık anı kamerada
Güvenlik kamerası görüntülerinde; üç kişinin ilk etapta dükkanın önünden geçtiği, ardından dönüşte dükkanın kapalı olduğunu fark edince yan tarafındaki dükkana girip olay yerinden ayrıldığı ve sonrasında aralarından bir kişinin dükkana tekrar gelip önündeki stanttan belirlediği üç terliği alıp olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

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