Duvara çarpan otomobilde yaralandı, 1 ay sonra hayatını kaybetti

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bir düğün salonunun duvarına çarpan otomobilde yaralanan 46 yaşındaki kadın, yaklaşık 1 ay sonra verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 4 Temmuz günü Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün ve toplantı salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 35 MCL 35 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, düğün salonunun duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü O.Y., Vasfiye K. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



1 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Meydana gelen kaza sonrasında hastaneye kaldırılan yaralılardan 46 yaşındaki Vasfiye K. yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay hastanede yaşam mücadelesi veren kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında 46 yaşındaki kadının cenazesi Düzce'nin Gümüşova ilçesine nakil edildi.

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