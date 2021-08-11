Çalışan anne ve babaları düşünerek gece polikliniği yapmaya başladılar

Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi, çalışan anne ve babaları düşünerek Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında gece polikliniği yapmaya başladı.
Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren hastanede görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Yasir Sarma gece polikliniği yapmaya başladı. Özel Adatıp Hastanesi Yönetimi tarafından, özellikle çalışan anne ve babalar düşünülerek açılan gece polikliniğinde 0 14 yaş grubundaki çocukların muayene, tetkik ve takibi yapılmaya başlandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.