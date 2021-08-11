Düşünce ve Dayanışma Platformu, ASELSAN ve MKE’yi ziyaret etti

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, yerli ve milli projelerin yürütüldüğü ASELSAN ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tesislerini ziyaret etti.

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, ülkenin bağımsızlık mücadelesi verdiği günlerde yerli ve milli projelerin yürütüldüğü ASELSAN ile Makine ve Kimya Endüstrisi tesislerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında tesisi gezen platform, yapılan projeler hakkında bilgiler aldı.

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