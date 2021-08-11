Gençleri aşıya teşvik için çeşitli hediyeler verilecek

Sakarya Kaynarca İlçe Kaymakamlığı tarafından 30 yaş altı gençleri aşıya teşvik etmek için ilk kez korona virüs aşısı olacaklara çekilişle hediyeler verilmesi kararı alındı.

Dünyada ulusal pandemi ilan edilen korona virüs salgınıyla mücadele ülkemizde de tüm hızıyla devam ederken antikor bağışıklığını arttırmak için aşılama çalışmaları sürüyor. Aşılamaya hız kazandırmak ve gençleri aşı olmaya teşvik etmek için çeşitli kampanyalar başlatıldı. Bu kapsamda Kaynarca İlçe Kaymakamlığı tarafından alınan kararda, 30 yaş altı gençleri aşıya teşvik etmek için ilk kez korona virüs aşısı olacaklara çekilişle hediyeler verilmesi kararı alındı. İlk kez aşı olan gençlere ise 1 adet bilgisayar, 10 adet tablet ve 10 adet bisiklet hediye edilecek.

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