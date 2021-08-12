İki ilçe için 11 bin 500 metrelik yeni içmesuyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova’nın yüksek mahalleleri ve Geyve merkezi için 11 bin 500 metrelik yeni içmesuyu hattı için 20 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova’nın yüksek mahalleleri ve Geyve merkezi için yeni içmesuyu projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Her iki ilçenin içmesuyu geleceğini garanti altına alacaklarını ifade eden Başkan Yüce, yaklaşık 11 bin 500 metrelik yeni içmesuyu hattı ve 2 adet yeni su deposu için 20 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkacaklarını kaydetti. Yüce, proje tamamlandığında bölgede içmesuyu anlamında hiçbir sorun yaşanmayacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın tamamında hayata geçirdikleri yatırımlarla altyapıyı sorunsuz hale getirdiklerini vurgulayarak, “İçmesuyundan kanalizasyona, yağmursuyu hatlarından arıtma tesislerine, alternatif kaynaklardan daha birçok başlıkta çalışmalar yapıyoruz. Hemşehrilerimizin musluklarına kesintisiz ve sağlıklı içmesuyu ulaştırmak adına yeni projeler hazırlıyor, süratle inşa çalışmalarını başlatıyoruz. Şimdi de Pamukova ve Geyve’yi kapsayan yaklaşık 11 bin 500 metrelik yeni içmesuyu hattı için ihalemizi gerçekleştiriyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yüce, hayata geçirilecek projeye ilişkin, “Pamukova Çilekli mahallemizde 300 metreküplük yeni bir depo inşa edecek, depo aracılığıyla Hüseyinli, Çilekli ve Akçakaya mahallelerine su iletimini sağlayacağız. Bölgede 6 bin 800 metre içmesuyu hattını da inşallah hızla tamamlayacağız. Bunun yanı sıra Geyve Karaçay Deresi kenarına 500 metreküplük terfili su deposu ile 3 bin 700 metrelik içmesuyu hattı inşa edeceğiz. Bölgeden gelen talepler doğrultusunda gündemimize aldığımız yeni içmesuyu projesi ile inşallah uzun yıllar bölgede sorun yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.

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