Koca yürekli minik kızdan duygulandıran davranış Biriktirdiği harçlıklarla yangın bölgesindeki vatandaşlara yardım kolisi hazırladı Hazırlanan yardım kolisi TDV tarafından yangın mağdurlarına ulaştırıldı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğu biriktirdiği harçlıklarla hazırladığı gıda kolisini orman yangını mağdurlarına gönderdi.



Akdeniz ve Ege’deki orman yangınları sonrasında evleri ve eşyaları zarar gören ailelere Türkiye’nin dört bir tarafından yardım ulaştırma kampanyaları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına en anlamlı destek, 12 yaşındaki Zeynep Ün’den geldi. Küçük kız, televizyondan takip ettiği orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlara destek olmak için, harçlıklarıyla hazırladığı gıda kolisini ve bölgedeki vatandaşlara mektup yazarak TDV Sakarya Şubesine teslim etti. Koca yürekli minik kız yazdığı mektupta, “Ben Zeynep, 12 yaşındayım. Pamukova Sakarya’dan size yardım kolisi yolluyorum. Bayram harçlıklarımla ancak bu kadar alabildim. Keşke daha çok yardım edebilseydim. Sadece kuru gıda yarımında bulunabildim. Televizyonlardan afet bölgesini çok üzülerek izliyorum. Yangınların bir an evvel sönmesi için Mevla'ya dua ediyorum. Mevla'm yar ve yardımcınız olsun, Allah’a emanet olun" ifadelerine yer verdi.

Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, TDV Sakarya Şubesi gönüllüleri tarafından Antalya Gündoğmuş ilçesinde yangın mağdurlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.