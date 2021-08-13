Ormanpark yenilenen haliyle beğeni topluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Sakarya heyeti, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmayla yepyeni bir yüze kavuşan Ormanpark’ı inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmayla Ormanpark, yepyeni bir yaşam alanı haline geldi. Bu alanda hizmete sunulan Bahçem Satış Noktası’nın da sosyal anlamda ciddi bir kalite kattığı Ormanpark’ta ki yenileme çalışmalarında sona gelindi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, sona gelinen parkta incelemelerde bulundu.

Ormanpark ve Bahçem Satış Noktası’nı inceleyen AK Parti heyeti, alanda yapılan çalışmanın Sakarya’ya yakışır ve kaliteli olduğunu ifade ederek Başkan Yüce ve belediyeye teşekkür etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yapılan düzenlemelerin parka yeni bir soluk kattığını belirterek, “Ormanpark, vatandaşlarımız için çok kıymetli olan, her Sakaryalının mutlaka hatırasının bulunduğu bir yer. Büyükşehir Belediyemiz, yaptığı son dokunuşlarla güzelliğe güzellik katmışlar. Yapılan çalışmaları çok beğendik, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yeni yüzüyle parkımız şehrin en kaliteli sosyal yaşam alanı olmuş. Aynı şekilde Bahçem ofisinde yapılan çalışmalar da birbirinden güzel. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.



Macera parkuru, oyun grupları ve bilgi evi geliyor

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Ekrem Yüce, baştan aşağı yenilenen Ormanparka macera parkı, oyun grupları, Değerler Eğitim ve Bilgi Evi ile yeni bir kütüphane kazandıracaklarını açıkladı. Yüce, “Şehrimizin incisi, göz bebeği Ormanpark’ta bir süredir çalışıyoruz. Bu güzel alana daha neler katabiliriz diye düşündük, planlar yaptık. Yapı üzerine ahşap yeni işlemeler yerleştirdik, tüm mekanları baştan sona yeniledik, yepyeni bir yüze kavuşturduk. Hizmete koyduğumuz Bahçem Satış Ofisi ile birlikte burası çok güzel bir alana dönüştü. Güzel haberi de vermek istiyorum; Ormanpark içine Değerler Eğitim ve Bilgi Evi, macera parkuru, oyun grupları ve kütüphane kazandıracağız. Bunların da çalışmasını başlattık, burası artık yaşayan bir alan olacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.



Başkan Yüce, ziyarette milletvekilleri ve il başkanına hediye takdim etti. Düzenlemelerin sonunda vatandaşın en çok tercih edeceği mekan olacağı düşünülen Ormanpark’ta oyun gruplarının montajına başlandı. Macera parkuru, eğitimbilgi evi ve kütüphanenin yapımına ise yakında başlanacak.

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