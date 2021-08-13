Takla atan otomobil mısır tarlasına devrildi: 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak mısır tarlasına uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz öğrenilemeyen Vedat M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil mısır tarlasında devrilirken kazada, sürücü Vedat M., Tayfun İ., Kaan T. ve Ümit M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Meydana gelen kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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