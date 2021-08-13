Otomobilin çarptığı özel gereksinimli birey hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk bisikleti ile ters yönde ilerlerken otomobil çarptı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bisikleti ile ters yönde ilerlemekte olan 13 yaşındaki özel gereksinimli birey otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece KocaaliKarasu yolu Alandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan, Kocaali’ne tatil için geldiği öğrenilen 13 yaşındaki özel gereksinimli Zafer Kuzeyışıklı bisikletini alarak evinden uzaklaştı. Ters şeritte bisikleti ile ilerlemekte olan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile kanlar içerisinde kalan çocuk için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalelere rağmen Kuzeyışıklı olay yerinde hayatını kaybetti. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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