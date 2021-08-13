Boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk cankurtaranlar sayesinde kurtuldu

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, cankurtaranların dikkati sayesinde ölümün kıyısından döndü.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi kule 19 mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Efekan A. isimli çocuk, deniz kenarında oynarken bir anlık dikkatsizliği neticesinde denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu fark eden cankurtaran ekipleri, çocuğu denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efekan A’ya ilk müdahalede bulundu. Cankurtaranların dikkati sayesinde ölümün kıyısından dönen küçük çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Efekan A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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