Almanya’da yaşan Türk asıllı rapçi, yeni albümü için geri sayıma başladı Rap sanatçısı Anıl Özkan, Streetlife’ albümü için hazırlıklarını tamamladı

Almanya’da yaşayan Türk asıllı rap sanatçısı Anıl Özkan, yaptığı parçalarla dikkat çekmeyi başarırken yeni albümü ‘Streetlife’ için geri sayıma başladı.

Dünyanın yanı sıra Türkiye’de de son birkaç yıldır popülaritesi artan rap müzik ve HipHop kültürü, özellikle genç yaştaki dinleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bu doğrultuda Almanya’da yaşayan Türk asıllı rap sanatçısı Anıl Özkan, yaptığı parçalarla dikkat çekmeyi başardı. Dilemma adıyla devam ettiği müzik çalışmalarını sürdüren rap sanatçısı yeni çıkaracağı ‘Streetlife’ albümü için geri sayıma başladı. Sokağın sesi olan rap şarkılarına yeni bir albüm ekleyecek olan Özkan, devam eden albüm hazırlıkları hakkında bilgiler verdi. Yaptıkları müzikte dinleyiciye motivasyon verdiklerini belirten Özkan, çıkacak olan albüm ile her kesime hitap edeceklerini aktardı.



Her kesime hitap eden bir iş ortaya koyuyoruz

Yeni albümü ‘Streetlife’ için geri sayımı başlatan Anıl Özkan, “Yeni nesil müzik endüstrisinde tüketim hızı inanılmaz bir noktaya geldi. Ancak farklı genrelar arasında dolaştığımızda daha özgür hissediyoruz. Bunun dinleyiciye de yansıdığına eminiz. Streetlife işte bu kalıba uyan bir albüm olacak. Yalnızca hiphop ya da trap ile kısıtlı olmayan, deepsoundlar içeren, chill ve drill parçalarla her kesime hitap eden bir iş ortaya koyuyoruz” dedi.



Türkiye'de de gerçek bir rap endüstrisinin hakim olduğu görülüyor

Rap müziğin Türkiye’deki hakimiyeti hakkında konuşan Özkan, “Almanya'da Türkçe rap akımının onlarca yıl önceden başlamış olması bizim için büyük avantajdı. Şimdilerde ise Türkiye'de de gerçek bir rap endüstrisinin hakim olduğu görülüyor. Benim albümümde prodüksiyon açısından RedBullMusicStudio Berlin'in katkısını es geçemem” diye konuştu.



Bizim müziğimizde motivasyon ve dinleyiciyle etkileşim en önemli unsurdur

Özellikle ‘Streetlife’ albümü öncesinde yayınlanan NachtsUnterwegs için konuşan Özkan, “Bizim müziğimizde motivasyon ve dinleyiciyle etkileşim en önemli unsurdur. Bunu sağlayabildiğimiz sürece iyi bir iş yaptığımızın bilincine varıyoruz. Geri dönüşleri almanın en bariz yolu ise ne kadar çok kişiye ulaştığımızdan geçiyor. Spotify ve Youtube verileri 100 binlerin üzerine çıktığından beri müthiş bir hissiyat yaşatmaya başladı” şeklinde konuştu.

