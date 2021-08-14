Gübre yığının içine batan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde gübre yığınına batan eşek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla özgürlüğüne kavuştu.

Olay, Taraklı ilçesi Dışdedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gübre birikintilerinin olduğu bölgeden eşek sesi geldi. Yığınların olduğu bölgeye giden vatandaşlar, gübre yığının içerisine batmış eşekle karşılaşınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kürek yardımıyla gübreleri temizleyerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan eşek bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.