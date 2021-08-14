Kurumuş ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kurumuş ağaç, park halindeki aracın üstüne devrildi. Yaralanmanın olmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Cennet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurumuş ağaç, park halinde duran aracın üzerine devrildi. Aracın kurtulması için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorlu testere yardımıyla devrilen ağacı aracın üstünden kaldırdı. Aracın park halinde olması ve içinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken araçta maddi hasar meydana geldi.

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