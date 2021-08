Sakarya'da yüzlerce çeşit bitkinin her gün hasadı yapılıyor

Melen Botanik Vadisinde her gün hasat yapıldığını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Vadimizde her gün şölen gibi hasat var. Topladığımız lavantalar piyasaya sunulmak için hazırlanıyor” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kenti tarımda vizyon kazandırmak için çalışmaya devam ediyor. Kentin kuzey bölgesinde Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerini kapsayan Melen su geçiş hattı üzerine kurulan Melen Botanik Vadisi, üretimin yanı sıra piyasaya da katkı sunuyor. 1 milyon 815 bin 785 adet aromatik bitkiyle pazarı ciddi anlamda besleyen vadide her gün hasat yapılıyor. Adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne gibi aromatik bitkilerin yeşerdiği vadi topraklarında bugünlerde ise lavanta hasadı yapılıyor.



"Sakarya'mıza tarımda yeni bir vizyon kazandırmak için çalışıyoruz"

Sakarya’nın tarımda şahlanması için gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Ekrem Yüce, "Dünyanın en nadide, zengin topraklarına sahip olan Sakarya'mıza tarımda yeni bir vizyon kazandırmak için çalışıyoruz. Bugün Alancuma’da, kuzey bölgesinde ve tüm ilçelerde tarımsal ürünlerin bizzat belediye eliyle üretimiyle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Biz üretiyoruz vatandaş kazanıyor. Tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve Sakarya pazarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Tarımda vizyon projelerimizi tek tek hayata geçirerek, Sakarya’nın üreterek kazanan bir şehir potansiyelinde olduğunu göreceğiz inşallah. 2 milyon bitkiyi toprakla buluşturduğumuz, içinde sosyal alanların ve bereketli arazilerin yer aldığı Melen Botanik Vadisi’nde de oluksuz bir çalışma var hamdolsun. Vadimizde her gün şölen gibi bir hasat var. Topladığımız lavantalar piyasaya sunulmak için hazırlanıyor" dedi.



"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Başkan Yüce, yetiştirilen yüzlerce tür bitkiyle vadinin her gün başka renklere büründüğünü ifade ederek, “ATV’li ve atlı güvenliklerle korunan, belediyemiz iştiraki Fidan ve Sera A.Ş’nin güçlü ekibinin çalışma yaptığı vadide, birbirinden muhteşem bitkiler yeşeriyor. Her gün başka bir renge bürünüyor bu güzel topraklar. Lavanta, kekik, ıhlamur ve sayabileceğimiz yüzlerce çeşit bitki. Bu bitkilerden hazırlanan ballarla birlikte arılar, arasında tozlaşmaya yardımcı olacak ve vadide verim her geçen gün artacak. Toprağın bize hediye ettiği bu bitkilerle ayrıca kozmetik ürünler üreterek hemşerilerimize en doğal ürünleri sunacağız. Ürünlerin satışı için yurt dışı firmasıyla yaptığımız anlaşmalar var. Bu şehrin her karış toprağını değerlendirip, ekonomiye katkı sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.