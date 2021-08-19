Sakarya'da yüzlerce çeşit bitkinin her gün hasadı yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da yüzlerce çeşit bitkinin her gün hasadı yapılıyor

İHA

Melen Botanik Vadisinde her gün hasat yapıldığını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Vadimizde her gün şölen gibi hasat var. Topladığımız lavantalar piyasaya sunulmak için hazırlanıyor" dedi.

Sakarya'da yüzlerce çeşit bitkinin her gün hasadı yapılıyor

Melen Botanik Vadisinde her gün hasat yapıldığını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Vadimizde her gün şölen gibi hasat var. Topladığımız lavantalar piyasaya sunulmak için hazırlanıyor” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kenti tarımda vizyon kazandırmak için çalışmaya devam ediyor. Kentin kuzey bölgesinde Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerini kapsayan Melen su geçiş hattı üzerine kurulan Melen Botanik Vadisi, üretimin yanı sıra piyasaya da katkı sunuyor. 1 milyon 815 bin 785 adet aromatik bitkiyle pazarı ciddi anlamda besleyen vadide her gün hasat yapılıyor. Adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne gibi aromatik bitkilerin yeşerdiği vadi topraklarında bugünlerde ise lavanta hasadı yapılıyor.

"Sakarya'mıza tarımda yeni bir vizyon kazandırmak için çalışıyoruz"
Sakarya’nın tarımda şahlanması için gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Ekrem Yüce, "Dünyanın en nadide, zengin topraklarına sahip olan Sakarya'mıza tarımda yeni bir vizyon kazandırmak için çalışıyoruz. Bugün Alancuma’da, kuzey bölgesinde ve tüm ilçelerde tarımsal ürünlerin bizzat belediye eliyle üretimiyle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Biz üretiyoruz vatandaş kazanıyor. Tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve Sakarya pazarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Tarımda vizyon projelerimizi tek tek hayata geçirerek, Sakarya’nın üreterek kazanan bir şehir potansiyelinde olduğunu göreceğiz inşallah. 2 milyon bitkiyi toprakla buluşturduğumuz, içinde sosyal alanların ve bereketli arazilerin yer aldığı Melen Botanik Vadisi’nde de oluksuz bir çalışma var hamdolsun. Vadimizde her gün şölen gibi bir hasat var. Topladığımız lavantalar piyasaya sunulmak için hazırlanıyor" dedi.

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"
Başkan Yüce, yetiştirilen yüzlerce tür bitkiyle vadinin her gün başka renklere büründüğünü ifade ederek, “ATV’li ve atlı güvenliklerle korunan, belediyemiz iştiraki Fidan ve Sera A.Ş’nin güçlü ekibinin çalışma yaptığı vadide, birbirinden muhteşem bitkiler yeşeriyor. Her gün başka bir renge bürünüyor bu güzel topraklar. Lavanta, kekik, ıhlamur ve sayabileceğimiz yüzlerce çeşit bitki. Bu bitkilerden hazırlanan ballarla birlikte arılar, arasında tozlaşmaya yardımcı olacak ve vadide verim her geçen gün artacak. Toprağın bize hediye ettiği bu bitkilerle ayrıca kozmetik ürünler üreterek hemşerilerimize en doğal ürünleri sunacağız. Ürünlerin satışı için yurt dışı firmasıyla yaptığımız anlaşmalar var. Bu şehrin her karış toprağını değerlendirip, ekonomiye katkı sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güvenlik kamerasını görünce değil başkasını görünce kaçtı Marketi soymak için yeltenen hırsızın hevesi kursağında kaldı İş yeri sahibi Aziz Çabuk: “Burada alarm var, kameralarda çifte güvenlik var, cesaretliymiş vallahi”
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasını görünce değil başkasını görünce ...
Kömürlükte çıkan yangın kerpiç evi kül etti İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
YEREL HABERLER Kömürlükte çıkan yangın kerpiç evi kül etti İtfaiye ...
Yıllardır beklediği asfalt yola kavuşunca yaşına aldırmadan takla attı 68 yaşındaki adam yıllardır beklediği 'asfalt'ın dökülüşünü işte böyle kutladı Bozuk yoldan şikayet ediyordu, asfalt dökülünce üstünde taklalar attı
YEREL HABERLER Yıllardır beklediği asfalt yola kavuşunca yaşına ...
Fındık bahçesi zehir bahçesine çevirdiler Ektikleri kenevirleri evlerinde kavanozlayanları jandarma suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Fındık bahçesi zehir bahçesine çevirdiler Ektikleri ...
Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü yaşam mücadelesini ...
Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 ...
Sakarya’da ilk defa Fantastik-Bilim Kurgu Film türünde dizi çekilecek
YEREL HABERLER Sakarya’da ilk defa Fantastik-Bilim Kurgu Film ...
22 yıldır dinmeyen acıyı anlatan sözler: "Benim ‘annem’ diyen yavrularım yok” Marmara depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlar mezarları başında yad edildi
YEREL HABERLER 22 yıldır dinmeyen acıyı anlatan sözler: "Benim ...
Depremin 22'nci yılında eller semaya açıldı
YEREL HABERLER Depremin 22'nci yılında eller semaya açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.