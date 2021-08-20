3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu yangınla bitti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evde yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan 3 yaşındaki çocuk, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Panik halinde aile evi boşaltırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu evde hasar meydana gelirken polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.