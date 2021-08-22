Kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

Sakarya’nın Ferizli ilçesi D650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, D650 karayolu Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 N 9220 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.