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Kontrolden çıkan yabancı plakalı otomobil fındık bahçesine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA

Kontrolden çıkan yabancı plakalı otomobil fındık bahçesine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan yabancı plakalı otomobil, taklalar atarak fındık bahçesine düştü. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki fındık tarlasına düştü. Fındık toplamak için bahçeye gelenlerin fark ettiği kaza, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisindeki Yalçın Manav ve Ahmet Ç.’yi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Yalçın Manav’ın hayatını kaybettiğini Ahmet Ç.’nin ise ağır yaralandığını belirledi. Kaza sonrasında Ahmet Ç. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken Yalçın Manav’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yalçın Manav ve Ahmet Ç.’nin Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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