Tekneyle açıldıkları gölde suya atlayan Cihan kayboldu



İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde tekne ile açıldıkları gölde, serinlemek için suya giren Cihan Genç (33) kayboldu.

Sapanca ilçesi Aşağıdereköy mevkinde dün saat 22.30 sıralarında Cihan Genç, Sümeyye Hüda G., Hümeyra Gülname Y. ile Vural T., tekneyle Sapanca Gölü'ne açıldı. Kıyıdan uzaklaştıktan sonra serinlemek için suya atlayan Cihan Genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden Vural T., suya girdi, ancak arkadaşına ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Genç için arama çalışması başlattı.

AFAD ekiplerince 3 kişinin üzerinde bulunduğu tekne karaya çekilirken, fenalık geçiren Hümeyra Gülname Y.´ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Cihan Genç'i arama çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-08-24 10:27:22



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