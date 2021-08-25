Hayvanların doğayı daha az kirlettiğini belirterek işte böyle uyardılar Yaylayı kirleten insanları uyarmak için ‘Hayvanlar Gibi Davranınız’ pankartı astılar

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylasında pikniğe gelerek çevreyi kirleten vatandaşlar yayla girişine asılan yazı ile uyarıldı.

Sapanca Soğucak Yaylası Koruma Kollama ve Kalkındırma Derneği üyeleri, çevreyi kirleten vatandaşlar için yayla girişine uyarı pankartı astı. Yayla girişine asılan pankartta, ‘Soğucak Yaylamızda hayvanlar gibi davranınız, onlar doğayı daha az kirletiyorlar’ yazısı dikkat çekti. Dernek üyeleri, astıkları pankart sonrasında ise çevreye atılan çöpleri topladılar.

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