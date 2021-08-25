Hayvanların doğayı daha az kirlettiğini belirterek işte böyle uyardılar Yaylayı kirleten insanları uyarmak için ‘Hayvanlar Gibi Davranınız’ pankartı astılar

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylasında pikniğe gelerek çevreyi kirleten vatandaşlar yayla girişine asılan yazı ile uyarıldı.
Sapanca Soğucak Yaylası Koruma Kollama ve Kalkındırma Derneği üyeleri, çevreyi kirleten vatandaşlar için yayla girişine uyarı pankartı astı. Yayla girişine asılan pankartta, ‘Soğucak Yaylamızda hayvanlar gibi davranınız, onlar doğayı daha az kirletiyorlar’ yazısı dikkat çekti. Dernek üyeleri, astıkları pankart sonrasında ise çevreye atılan çöpleri topladılar.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.