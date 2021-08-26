Aynı yerde çıkan bıçaklı ve silahlı iki farklı olayda yeni gelişme Konulara ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adli kontrolle serbest kalırken firari 2 kişi yakalandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 kişinin bıçakla 1 kişinin ise silahla yaralanmasına ilişkin, bıçaklama olayında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer olayla alakalı ise 2 şüpheli gözaltına alındı.



Olay, 2 gün önce Erenler ilçesi Erenler Caddesi üzerinde park alanı içerisinde bulunan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, hesap meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda F.K. (53) ve F.K. (51) bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi.



Bıçaklı yaralama sonrasında, araçla geçerken havaya ateş açtılar

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptığı esnada aynı bölgede başka bir olay meydana geldi. Otomobil ile parkın yanından geçen bir araçtan havaya ateş açıldı. O esnada bölgede bulunan 26 yaşındaki C.T. ise silahtan çıkan merminin isabet etmesi neticesinde yaralandı.



Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken firari 2 kişi yakalandı

Olaylar sonrasında harekete geçen ekiplerce bıçaklı yaralamaya ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen N.A., F.A., Y.A. ve B.A. isimli 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Silahlı olay sonrası kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri konuya ilişkin F.M. (20) ve S.Ç. (21) isimli şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen 2 şüphelinin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.