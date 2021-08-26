Ticaret Merkezi’nin dördüncü etap ihalesi 7 Eylül’de

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısına kurulacak ve şehrin ekonomik hayatına büyük katkı sağlayacak Ticaret Merkezi dördüncü etap ihalesine çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ticaret Merkezi Ofis ve İş yeri satış ihalesinin dördüncü etabı 7 Eylül Salı günü Büyükşehir Meclis salonunda gerçekleştirilecek olup, 28 adet bağımsız iş yeri ve ofisin ihalesi açık teklif usulü ile yapılacak.

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