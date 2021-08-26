Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

– Sakarya’nın Geyve ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Geyve ilçesi Doğancıl Mahallesi Eskiciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametine doğru seyir halinde olan Sabri A. (50) idaresindeki 34 DZT 986 plakalı otomobil ile Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi Muhtarı Ekrem Karabıyıkoğlu (50) idaresindeki 54 LD 780 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince, traktörde yolcu olarak bulunan İlyas Kamacıoğlu’nun (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Sabri A. ile traktör sürücüsü muhtar Karabıyıkoğlu’nun ise yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.