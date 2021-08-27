Cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

Lübnan enerji üretmek için Irak'tan alacağı petrolü BAE'den gelecek akaryakıt ve gazla değiştirecek

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADAPAZARI (Sakarya)SAKARYA Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Bekir Bülbül, memleketi Trabzon´da katıldığı cenazede yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Bekir Bülbül, memleketi Trabzon´da bir cenazeye katıldı. Sakarya´ya döndükten sonra, cenazeye katılan bazı kişilerin test sonucunun pozitif çıkması ve bazı semptomlar göstermesi nedeniyle Bekir Bülbül de koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Bülbül, durumunun ağırlaşınca Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Entübe edilen Bülbül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2 çocuk babası Bekir Bülbül´ün cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU

2021-08-27 10:22:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.