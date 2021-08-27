Evden kaçarak girdiği deniz sonu oldu “Ağabeyimiz kayboldu, bulamıyoruz” diyerek yardım istediler Cankurtaranlar kıyıya metrelerce mesafede suyun altında buldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk, kardeşlerinin cankurtaranlara “Ağabeyimiz kayboldu, bulamıyoruz” demesi sonrasında başlatılan çalışma neticesinde suyun altında bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinden kaçarak denize geldikleri öğrenilen üç çocuk, cankurtaran ekiplerinin yanına giderek “Ağabeyimiz kayboldu, bulamıyoruz” diyerek yardım istedi. Cankurtaran ekipleri ilk olarak kulelere anons yaparak karada arama çalışması yaptı. Ardından üç çocuğun gösterdiği bölgede jetski ile suda arama yapan ekipler, 12 yaşındaki Muhammed Aydın’ı kıyıya sadece metrelerce mesafede suyun altında buldu. Kıyıya çıkartılan çocuğa ilk müdahale cankurtaran ekiplerince yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın’ın kesin ölümün sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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