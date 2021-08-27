Aşıya teşvik kapsamında Hendek’te gençlere çekilişle hediye verilecek

Sakarya Hendek ilçe Kaymakamlığı tarafından 35 yaş altı gençleri aşıya teşvik etmek için ilk kez korona virüs aşısı olacaklara çekilişle hediyeler verilmesinin yanı sıra aşı olan gençlere çekilişsiz olarak sinema bileti veya lunapark bileti verilecek.

Dünyada ulusal pandemi ilan edilen korona virüs salgınıyla mücadele ülkemizde de tüm hızıyla devam ederken antikor bağışıklığını arttırmak için aşılama çalışmaları sürüyor. Aşılamaya hız kazandırmak ve gençleri aşı olmaya teşvik etmek için çeşitli kampanyalar başlatıldı. Bu doğrultuda Sakarya Valiliğinin başlattığı aşı olana çekilişle hediye kampanyasına bir yenisi daha eklendi. Hendek Kaymakamlığı koordinasyonuyla, 35 yaş altı gençleri aşıya teşvik etmek için ilk kez korona virüs aşısı olacaklara çekilişle hediyeler verilmesi kararı alındı. İlk kez aşı olan gençlere ise 5 adet bisiklet ve 5 adet tablet bilgisayar hediye edilecek. Ayrıca çekilişsiz kurasız ilk kez aşı olan herkese aşı çadırında anında 1 adet sinema bileti ya da Lunapark bileti hediye edilecek.

Konuyla ilgili Hendek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “31 Ağustos20 Eylül 2021 tarihleri arasında Hendek Belediyesi önündeki aşı çadırına gelerek ilk defa COVİD19 aşısı yaptıracak olan 35 yaş altı Hendekli gençlerimize çekilişle 5 adet bisiklet ve 5 adet tablet bilgisayar hediye edilecek. Ayrıca çekilişsiz kurasız ilk kez aşı olan herkese aşı çadırında anında 1 adet sinema bileti ya da Lunapark bileti hediye olarak verilmektedir. Hastalığa karşı tedbiri elden bırakmadan, devletimizin açıkladığı tüm tedbirlere uymaya devam edelim. Maskemesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyalım” denildi.

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