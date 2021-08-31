Üniversite öğrencisinin midibüste düşürdüğü cüzdanı alarak işte böyle uzaklaştılar Yaşanan hırsızlık olayı an be an güvenlik kamerasına yansıdı Cüzdanını düşürdüğünü fark edince midibüsün peşinden koştu ancak yetişemedi Cüzdanı çalınan Yunus Emre Kaya: “Şahısların bulunması ve kaybolan eşyalarımın geri getirilmesini istiyorum”

Üniversite öğrencisi Yunus Emre Kaya, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden Kaynarca ilçesine yolculuk yaptığı esnada minibüste cüzdanını düşürdü. Durumu fark eden genç minibüsün peşinden koştu ancak, aracı durduğunda cüzdanını yerinde bulamadı. Minibüste yaşanan hırsızlık ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, AdapazarıKaynarca arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinden arkadaşı ile birlikte minibüse binen üniversite öğrencisi Yunus Emre Kaya, Kaynarca ilçesi sanayi ışıkları mevkiinde minibüsten indi. Araçtan indiği esnada cüzdanının cebinde olmadığını fark eden genç, hemen minibüsün arkasından koşmaya başladı. Kaya, yaklaşık 30 metre sonra duran araçtan inen iki kişiye minibüsü durdurmaları konusunda uyarıda bulunsa da minibüsten inen iki kişi minibüsü durdurmadı. Bir sonraki durakta tekrar duran minibüse yetişen genç, olayı güvenlik kamerasını izleyince anladı.

Minibüsten indikten hemen sonra arka koltukta bulunan iki kişinin, cüzdanın düştüğü yere yöneldiğini ve cüzdanı alarak araçtan indiklerini gören genç durumu polis ekiplerine bildirdi. Yunus Emre Kaya, minibüsün arkasından koştuğu esnada araçtan inen ve minibüsü durdurmayan kişilerin cüzdanını çalarak kayıplara karıştığını güvenlik kamerası görüntülerini izleyince anladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; Yunus Emre Kaya ile arkadaşının oturdukları yerden kalkarak araçtan inmeleri ve daha sonrasında arka koltukta oturan 2 şahsın öne gelerek cüzdanın bulunduğu yere oturmaları yer aldı. Cüzdanı alan şahısların minibüsten inmesi ve Yunus Emre Kaya’nın ise aracın arkasından koştuğu anlar yansıdı.



650 TL nakit para ve 2 tane banka kartım vardı

Yaşadığı olayı anlatan üniversite öğrencisi Yunus Emre Kaya, “Adapazarı’ndan, Kaynarca’ya doğru yola çıktım midibüse binerek. Kaynarca sanayi ışıklarının orada indim ve indiğim sırada cüzdanımın cebinde olmadığını fark ettim. O sırada midibüste gitmeye başladı ve durduramadım. Arkasından koştum 30 metre kadar sonra 2 kişi marketin önünde indi, onlara midibüsü durdurmalarını söyledim ama kendileri midibüsü durdurmadı. Bir sonraki durakta midibüs yine durdu. Midibüsün içerisine girip baktığımda cüzdanım yoktu, şoföre sordum cüzdanım size mi teslim edildi diye. Kendisine cüzdan teslim edilmediğini söyledi. İki kişi, biz kalktıktan sonra hemen yerimize geçtiler, daha sonra da midibüsten indiler. Midibüsün görüntülerini inceledikten sonra, iki kişinin yerimize geçtiklerini ve cüzdanımı alarak araçtan indiğini gördük. Bahsettiğim iki kişi de marketin önünde inenler, yani midibüsü durdurmalarını söylediğim kişiler ama onlar midibüsü bilerek durdurmayanlar. Polis karakoluna gittik, ifade verdik. Cüzdanımın içerisinde 650 TL nakit para, 2 tane banka kartım ve kimlik kartım vardı. Bu şahısların bulunmasını ve kaybolan eşyalarımın geri getirilmesini istiyorum” dedi.



Kayıtlara baktığımızda iki şahsın cüzdanı aldığını gördük

Cüzdanı çalınan Kaya’nın arkadaşı Furkan Aksoy ise, “Arkadaşım ile beraber Kaynarca’ya yolculuk yapıyorduk. Midibüsten indikten sonra Yunus Emre’nin cüzdanını kaybettiğini, düşürdüğünü fark ettik. Midibüsün peşinden koştuk fakat yetişemedik. Sonrasında midibüsteki kamerayı inceleme fırsatımız oldu. Kayıtlara baktığımız zaman iki şahsın cüzdanı aldığını gördük. Ardından da karakola gittik ve karakolda da gerekli kamera kayıtları incelendi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.