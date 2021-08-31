Aşı karşıtı paylaşım yapan antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti



ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) SAKARYA´da sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşım yaparak, aşı olan kişilere `kobay´ ve `mal´ diye hitap eden ve bir süre sonra koronavirüse yakalanan kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya´da 12 Ağustos'ta sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaparak, aşı yaptıran kişilere `kobay´ ve `mal´ diye hitap eden Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde tedaviye başlayan Mutlu, durumunun ağırlaşması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. 19 Ağustos'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hüsnü Mutlu, bugün hayatını kaybetti.

KOBAY VE MAL DİYE HİTAP ETMİŞTİ

Hüsnü Mutlu, 12 Ağustos'ta sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Haddinizi bilin. Malın birisi, aşı olmayanlar vatana ihanet ediyorlar ifadesini kullanmış. Mal oğlu mal, sen kobay oldun diye ben de mi kobay olayım. Sürekli değişime uğradığı söylenen virüse karşı aşının ne faydası olacak. Aşı firmaları milyar dolarlar kazandığını söylüyor, üstelik hiçbir garanti de vermiyor. Devletler de garanti vermiyor, kişi kendi isteğim ile vuruldum, herhangi bir olumsuzluk olursa da kimseyi sorumlu tutmayacağım diye imza atıyor. Bunları bile sorgulamaktan aciz beyinler, kendileri gibi başkalarının da kobay olmasını istiyorlar. Not. Lafım bu ve benzer düşünce içinde olanlaradır. Kişi aşı vurulmuş, vurulmamış beni ilgilendirmiyor. Aşı vurulmadım diye de kimsenin aşı vurulmayanlar için laf söylemeye, yaşantımızın kısıtlanmasını istemeye hakkı yoktur."

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU

2021-08-31 17:41:28



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