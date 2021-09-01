Büyükşehir, trafik güvenliğini sağlamak için yollarda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğini oluşturmak için aralıksız çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini oluşturmak için aralıksız çalışıyor. Bu doğrultuda Serdivan ilçesi üniversite güzergahında trafik güvenliğini sağlamak ve olumsuzlukların önüne geçmek için uyarı sistemi olan hız kesici şeritler yerleştiriyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak trafik güvenliğini önemsiyor ve vatandaşlarımızın sorumluluk alanımızda herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki süreçte ciddi bir trafik yoğunluğunun yaşanacağı şehrin yeni girişi 2. Caddesi, Üniversite Caddesi ve Hızırilyas bölgesinde sürücülere uyarı sistemi görevi gören hız kesici şeritler yerleştiriyoruz. Bu sayede trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Uyarışerit sisteminin montajı, şehrin muhtelif noktalarında devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.