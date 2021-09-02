O ilçede fındık hasadında yüzde 20 düşüş yaşandı Yaşanan düşüş sonrasında Ziraat Odası Başkanı çiftçileri uyardı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde fındık hasadı yapın çiftçiler geçen seneye nazaran bu yıl hasatta düşüş yaşandığını ifade ettiler. Yaklaşık yüzde 20’lik yaşanan düşüş sonrasında İlçe Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, çiftçileri ilaçlama yapmaları konusunda uyardı.

Kaynarca ilçesinde geçtiğimiz seneye oranla bu sene fındık hasadında düşüş yaşandı. Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar Kaynarca ilçesi genelinde fındık hasadında yüzde 20 oranında düşüş yaşanmasının sebebini döllenme sorunu olduğunu belirterek, çiftçileri fındık hasadı sonrası ilaçlama yapmaları konusunda uyardı.



Geçen seneye göre fındık oranı düşük

Kaynarca Karamanlar Mahallesinde çiftçilik ile uğraşan Şafak Altıntaş, “Bu bahçemiz 7 dönüm 700 metrekare, geçen sene yaklaşık 2 ton fındık aldık. Fındıktaki genel düşüşü biz değişen iklim şartlarına, yapılan müdahalelere, fazla ilaç kullanmalara bağlıyoruz. İlacı kesmemize rağmen, fındığın toparlanması yaklaşık 10 yılı bulacak. Bu zaman içerisinde biz ya fındıkçılığı bırakacağız, fındıklarımızı sökerek yerlerine başka ürünler ekeceğiz. Ya da kaderimize boyun eğip bu şekilde devam edeceğiz” dedi.



Fındıkta yüzde 20'lik bir düşüş olduğunu keşfettik

Çiftçileri ilaçlama yapma konusunda uyaran Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar ise, “Geçen yıla oranla ilçemizdeki fındık rekolte çalışmalarımız neticesinde fındıkta yüzde 20’lik bir düşüş olduğunu keşfettik. Bunun sebepleri; fındıkta döllenme sorununun yaşanmasından kaynaklanmaktadır. Bunun da önüne geçebilmek için özellikle fındık toplandıktan sonra uygulamamız gereken çinkobor ve MKP içerikli yaprak gübrelerini, fındık hasadından sonra çiftçilerimizden istirham ediyoruz bunu muhakkak uygulasınlar ki önümüzdeki yıl fındık verimlerinde artışın olacağını kendileri de farkına varacaklardır. Hatta bu uygulamaları 2 kez yaptıklarında fındık veriminin biraz daha arttığını göreceklerdir. Geçen yıl 2 defa yapılan bu uygulamalarda fındık verimlerinde çok cüzi bir miktarda düşüş yaşandığı ortaya çıkmıştır. Ben çiftçilerimizden tekrar istirham ediyorum, fındık hasadı sonrasında muhakkak bu uygulamaları uygulasınlar” diye konuştu.

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