4. Yapay Zeka Yaz Okulu başladı Yaz okuluna 13 ülkeden binin üzerinde öğrenci katılması planlanıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yapay Zeka Yaz Okulu’nun 4’üncüsü başladı.

SAÜ ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yalova Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve yurtdışından Hindistan CT Üniversitesi ve Pakistan Lahor Teknoloji Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen Yapay Zeka Yaz Okulu başladı. Konuya ilgili konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, 4’üncü kez gerçekleşen yaz okulunun bu seneki ev sahipliğinin SAÜ’nün yapmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Dördüncüsü düzenlenen yaz okuluna 13 ülkeden 95 farklı üniversiteden 850’nin üzerinde lisans öğrencisi, 150’nin üzerinde lisansüstü öğrenci katılırken yaz okulu boyunca 40’tan fazla akademisyen ile eğitmen ders verecek.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaşan, “Yeni sanayi devrimi olarak da nitelendirilen Endüstri 4.0 dünyayı temelden sarsacak değişiklikler içermektedir. Endüstri 4.0’ın temel bileşenlerinden biri de yapay zekadır. Ülkelerin uyum sağlama süreci ise şüphesiz başta yükseköğrenim kurumları olmak üzere tüm mesleki ve teknik eğitim kurumlarını kapsamaktadır. Bunun için kurumsal ve toplumsal birliktelikler gerçekleştirerek her düzeyde iş birliği ile bu alanda kalitemizi arttırmayı hedefleyen bir üniversite olmayı önemsiyoruz” dedi.

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