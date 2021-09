Sosyal medya hırsızları çoğaldı, konunun uzmanı vatandaşları uyardı Sosyal medya uzmanı Ahmet Aktene: “Güvenlik ayarlarınıza dikkat ederek bu tehlikeyi büyük oranda bertaraf edebilirsiniz”

Son dönemlerde çoğu vatandaşın vazgeçilmezi olan sosyal medya platformlarında hesapların çalınması ve klonlanması en çok karşılaşılan kimlik hırsızlıklarının başında gelirken konunun uzmanı alınabilecek önlemler konusunda bilgiler verdi.

Teknolojinin gelişmesiyle popülaritesi artan sosyal medya platformu birçok vatandaşın vazgeçilmezi haline geldi. Birçok insanın adeta bütünleştiği sosyal medya platformlarında ise sosyal medya hesaplarının çalınması ve klonlanması son dönemde en çok karşılaşılan kimlik hırsızlıklarının başında yer almaya başladı. Bu doğrultuda sosyal medya uzmanı Ahmet Aktene, sosyal medya platformlarında yer alan bu hırsızlık ve hesapların klonlanma olayına karşı alınabilecek önlemlerin yanı sıra hesapların nasıl çalındığıyla da ilgili bilgiler vererek vatandaşları uyardı. Kimlik hırsızlığının her mecrada suç olduğunu söyleyen Aktene, savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini ve beraberinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayet etmenin de faydalı olacağını belirtti.



"Güvenlik ayarlarınıza dikkat ederek bu tehlikeyi büyük oranda bertaraf edebilirsiniz"

Sosyal medya platformlarında hırsızlara karşı uyarılarda bulunan sosyal medya uzmanı Ahmet Aktene, “Gün geçmiyor ki insanlar bir yakının sosyal medya hesabının çalındığını ya da klonlandığını görmesin. Bu kadar sıklaşmasının pek çok sebebi var. En başta hukuki yönden yapılacak bir şey olmaması. Son dönemde teknolojiyi kullanmayı çok seven dolandırıcıların yeni yöntemi, sizin kimliğinizi çalıp klon hesap açmak. Bu sayede siz de hesabın çalındığını bayağı geç bir zamanda öğreniyorsunuz. Zaten siz açmadığınız için kapatabilme lüksünüz de bulunmuyor. Sosyal medya platformlarının başta açık olarak gelen güvenlik ayarlarını kendimize göre düzenleyip, kapatmış olsak bu sıkıntıların pek çoğunu yaşamayız. Bizim hesap bilgilerimize bizden başka kimsenin ulaşmasına izin vermemek gerekir. Doğrulama epostası, telefonla doğrulama gibi iki adımlı güvenlik önlemleri de oldukça işe yarar. Ama insanlar çok kolay tahmin edilebilecek şifrelerle hesaplarını koruduklarını zannediyorlar. Oysa biraz araştırma yapan teknoloji casusları şifrelere kolayca ulaşıp hesabı çalabiliyor. Bilgilerin ve güvenlik ayarlarının bir kısmını değiştirdikten sonra da sizin ulaşmanızı engelliyor. Güvenlik ayarlarınıza dikkat ederek bu tehlikeyi büyük oranda bertaraf edebilirsiniz” dedi.



Sosyal medya hesapları çalındığında yapılması gerekenleri anlattı

Ahmet Aktene, Facebook ve Twitter hesaplarının çalınması durumunda yapılması gerekenleri belirterek, “Hesabınız çalındığında ya da klonlandığında sizin hesabınız klonlayan hesaba girerek mesaj ikonunun yanında bulunan üç noktaya tıklayın. Açılan menüdeki ‘şikayet et’ butonuna tıklayın. Buradan bu sahte hesabı şikayet edip kaldırabilirsiniz. Twitter Yardım Merkezi size gereken yönlendirmeleri yapmaktadır. https://support.twitter.com/ linkine tıkladıktan sonra Türkçe dil seçeneğinden sırasıyla ‘kural ihlali bildir’ ve ‘taklitçilik’ ya da ‘hırsızlık’ seçilirse gereken yapılıyor. Buradaki handikap ise sahte hesabı açan kişinin ‘parody account’ seçeneğini seçerek hesap açması durumunda yaşanıyor. Bu durumda sizin o hesaba yapabileceğiniz pek bir müdahale bulunmuyor” diye konuştu.



Kimliğinizi çalan kim olursa olsun bu büyük bir suçtur

Kimlik hırsızlığının her mecrada suç olduğunu söyleyen Aktene, “Kimliğinizi çalan kim olursa olsun bu büyük bir suçtur. Normal hayatta kimliğiniz çalınırsa ne yaparsınız? Doğru karakola şikayet eder ve bunu ilan edersiniz. O kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık gibi suçlar işlenmesi oldukça muhtemeldir çünkü. Bu durum sanal alemdeki sosyal medya hesaplarında da aynı şekilde işler. Sosyal medya platformlarına bildirdiğiniz yazıların ekran görüntülerini alıp savcılığa suç duyurusunda bulunmalısınız. Ayrıca bilişim suçları birimine de bunu bildirmeniz yararınıza olacaktır” şeklinde konuştu.



Teyit sorularından uzak durun

Anti virüs programlarının önemli olduğunu ama kimlik hırsızlığına karşı yeterli koruma sağlamakta tek başına yeterli olmayacağını belirten Ahmet Aktene, “Anti virüs programları sizi pek çok tehlikeye karşı korusa da sizin şifrelerinizi ve şifre doğrulama sorularınızın tahmin edilebilmesini engelleyemez. Bu nedenle annenizin kızlık soyadı, çocuğunuzun adı, sevdiğiniz takım gibi teyit sorularından uzak durun. Bunun yerine pek az kişinin bildiği ya da sadece sizin bildiğiniz şifreler seçin” ifadelerini kullandı.

