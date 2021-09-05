Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında, kısa sürede dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Hanlıköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangında kısa sürede alevler etrafı sardı, dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.